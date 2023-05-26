Петухов: хочется верить, что уже в этом году «зимники» вернутся на международные турниры

Чемпион мира по лыжным гонкам Алексей Петухов прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Лыжник выразил надежду, что ситуация с допуском спортсменов из России на международную арену разрешится в текущем году.
«Новость нехорошая. Думаю, что в любом случае нужно выстраивать диалог по тому, чтобы наши спортсмены выступали на международной арене. Те политические события, которые сейчас происходят, накладывают отпечаток, что не может радовать в отношении спортсменов. Давайте ждать, давайте смотреть. Но новость действительно неприятная. Хочется верить, что в скором будущем, уже в этом году, вопрос разрешится и наши «зимники» будут участвовать в международных соревнованиях, а «летники» всё-таки поедут на Олимпиаду», — приводит слова Петухова «Газета.Ru».
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