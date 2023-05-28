Британец Эндрю Масгрейв рассказал о помощи от легенд мировых лыжных гонок

Призёр этапа Кубка мира, британский лыжник Эндрю Масгрэйв высказался о роли легенд лыжных гонок Бьорна Дэли и Томаса Альсгорда в своём становлении. Первый финансово поддержал британцев в прошедшем сезоне, второй – развивал Масгрэйва в юном возрасте.

«Мне повезло, что за моей спиной стоят такие великие легенды. Они буквально спасли мою лыжную карьеру. 15 лет назад даже встреча с ними казалась мне каким-то безумием, а сейчас я работал в одной команде с Томасом, в то время как Бьорн приезжал помогать сборной Великобритании.

Я очень многому научился у Томаса, стал гораздо лучше кататься на лыжах. Я бы не стал таким хорошим лыжником, как сейчас, если бы не был в команде Томаса.

А без Дэли в команде в прошлом году не факт, что я принял бы участие в большинстве гонок. Его команда (Team Aker Dæhlie) спасла нас в финансовом плане в октябре. Именно благодаря им мы смогли пережить сезон. Так что они оба чрезвычайно важны для лыжника, которым я сейчас являюсь», — приводит слова Масгрэйва Dagbladet.