«Думала, всё кончено». Фрида Карлссон заразилась коронавирусом после отпуска

Шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала, что заразилась коронавирусной инфекцией после отпуска.
«Сегодня во время тренировочного пробега я вообще не ставила себе никаких планок. Всё потому, что это был вообще мой первый пробег этой весной. Не так давно я переболела коронавирусом. А теперь, когда ковид закончился, мне захотелось немного насладиться лыжами.
Мой отдых на острове Кюрасао в Карибском море? Давно мечтала побывать в экзотическом месте. Я никогда раньше не была в подобных местах. Это было словно в мечте. Прекрасные дни, когда я сосредоточена только на вещах, которые не успеваю делать в обычной жизни. Каждый день был хорош! Но потом я подхватила коронавирус, когда вернулась домой. Была ли я удивлена? Да, я думала, что всё кончено", — приводит слова Фриды Карлссон Expressen.
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