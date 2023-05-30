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Денис Спицов поставил себе оценку за прошлый сезон и назвал цели на следующий год

Денис Спицов поставил себе оценку за прошлый сезон и назвал цели на следующий год
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Чемпион в эстафете и неоднократный призёр Олимпиады Денис Спицов поставил себе оценку за минувший спортивный год и назвал цели на следующий сезон.

«Какую оценку ставлю себе за минувший сезон? По десятибалльной шкале — семь. В начале были неплохие всплески, частенько попадал на подиум в коньковых гонках, удавались некоторые спринты. После Нового года, к сожалению, заболел, форсировал подготовку и не смог нормально подойти к «Чемпионским высотам» в Малиновке. В чемпионате России тоже не всё сложилось так, как хотел.

Какие у меня цели в предстоящем спортивном году? Удачно выступить на главных стартах — чемпионате России и Спартакиаде сильнейших. Ну и в зачёте Кубка России не хотелось бы снова становиться четвёртым. Буду бороться за первую тройку», — приводит слова Спицова «Матч ТВ».

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