Лыжник Спицов сравнил призовые за российские и международные старты
Поделиться
Чемпион в эстафете и неоднократный призёр Олимпиады Денис Спицов сравнил уровень призовых вознаграждений на российской и международной арене.
«В материальном плане российский сезон выгоднее международного? На мой взгляд, нет. На Кубке мира призовые намного выше, хотя в этом году нам серьёзно улучшили условия за российские старты. Многое зависит от уровня спортсмена. Те, кто раньше не пробивался в сборную, а теперь прибавил, воспринимают перемены со знаком плюс. У тех же, кто выступал на Кубке мира, свои критерии. Они стали зарабатывать меньше. Даже с учётом того, что раньше призовых на некоторых российских этапах вообще не было, а теперь есть — и неплохие», — приводит слова Дениса Спицова «Матч ТВ».
Комментарии
- 30 мая 2023
-
13:05
-
12:19
-
12:17
-
12:07
-
11:37
-
10:26
-
10:10
-
09:59
- 29 мая 2023
-
16:30
-
13:06
- 28 мая 2023
-
12:57
-
11:44
-
10:23
-
09:44
- 27 мая 2023
-
13:00
- 26 мая 2023
-
13:22
-
12:32
-
11:55
-
09:56
-
05:15
- 25 мая 2023
-
13:41
-
13:24
-
12:58
-
11:49
-
09:47
-
09:31
-
01:21
-
00:28
- 24 мая 2023
-
22:46
-
21:45
-
18:50
-
16:18
-
16:09
-
15:22
-
14:09
Партнерский контент