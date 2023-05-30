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Лыжник Спицов сравнил призовые за российские и международные старты

Лыжник Спицов сравнил призовые за российские и международные старты
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Чемпион в эстафете и неоднократный призёр Олимпиады Денис Спицов сравнил уровень призовых вознаграждений на российской и международной арене.

«В материальном плане российский сезон выгоднее международного? На мой взгляд, нет. На Кубке мира призовые намного выше, хотя в этом году нам серьёзно улучшили условия за российские старты. Многое зависит от уровня спортсмена. Те, кто раньше не пробивался в сборную, а теперь прибавил, воспринимают перемены со знаком плюс. У тех же, кто выступал на Кубке мира, свои критерии. Они стали зарабатывать меньше. Даже с учётом того, что раньше призовых на некоторых российских этапах вообще не было, а теперь есть — и неплохие», — приводит слова Дениса Спицова «Матч ТВ».

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