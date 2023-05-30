Матвеева: сравниваю выстрел пистолета на старте с тем, когда у тебя рыба клюет – адреналин

Вице-чемпионка мира 2017 года, известная российская лыжница Наталья Матвеева рассказала, что любит спорт за чувство адреналина.

«Я рада, что меня родители отдали в этот спорт. Я не вижу себя без спорта. Многие, с кем я общаюсь, говорят, что, если бы не спорт, мы, наверное, пили бы, курили. Есть районы, где водятся наркотики. Мы бы, может, там оказались. Спорт сделал меня той, кем я являюсь.

Одно из лучших чувств в спорте — чувство адреналина. Я всегда сравнивала выстрел пистолета на старте с тем, когда у тебя на спиннинг рыба клюет, выплескивается адреналин. Года три-четыре назад был звоночек для меня, потому что на старте я уже ничего такого не чувствовала. Ты просто бежишь, в тройке или не в тройке — у тебя одно состояние. Ты уже такого удовольствия не получаешь.

О чем жалею? Если в голову не приходит ничего, значит, ни о чем», — приводит слова Матвеевой Sport24.