Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо ведёт переговоры с Норвежской лыжной ассоциацией по поводу контракта c национальной командой, который действует до ноября 2023 года.

«Могу подтвердить, что ведутся переговоры о его контракте. Тем не менее пока мы не хотим комментировать эту ситуацию», — приводит слова отца лыжника Хокона Клебо Dagbladet.

Стороны обсуждают срок действия соглашения, условия его соблюдения и работы Клебо со спонсорами Норвежской лыжной ассоциации, а также возможность для лыжника сотрудничать с частными спонсорами.

Напомним, в конце апреля Клебо покинул сборную Норвегии по лыжным гонкам. Спортсмен уже несколько лет не мог договориться с руководством сборной Норвегии по ряду вопросов, основной из которых — график тренировок.