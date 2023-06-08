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Клебо сообщил, что будет тренироваться с исключённым из сборной Норвегии Иверсеном

Клебо сообщил, что будет тренироваться с исключённым из сборной Норвегии Иверсеном
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо сообщил, что будет тренироваться вместе с четырёхкратным чемпионом мира норвежцем Эмилем Иверсеном, ранее исключённым из сборной Норвегии.

«Думаю, всё пойдёт хорошо. Эмиль мотивирован и стремится проделать хорошую работу. Он вернётся на прежний уровень, я почти уверен в этом. Я буду его другом и партнёром по тренировкам. Летом и осенью мы проведём множество тренировок вместе. Иногда придётся разъезжаться, но когда мы оба будем в Тронхейме, будем проводить по две тренировки в день. К нему вернулась прежняя искра. Он, несомненно, выиграет от всех этих изменений. Теперь он может быть сам себе начальником и управлять своей жизнью», — приводит слова Клебо NRK.

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