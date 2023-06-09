Петтер Нортуг: верю в возвращение Йохауг, теперь она на 3,5 килограмма легче

Норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион 2010 года, 13-кратный чемпион мира Петтер Нортуг поделился мнением о возможности возвращения норвежской лыжницы Терезе Йохауг, четырёхкратной олимпийской чемпионки, в спорт после родов.
«Да, я думаю, что Терезе вполне способна на камбэк. Теперь она ещё и на 3,5 килограмма легче (после родов. — Прим. «Чемпионата»). Трассы в Тронхейме, где пройдёт чемпионат мира в 2025 году, подходят ей идеально. Возможно, это возвращение, которое нужно нашей лыжной сборной. Мы надеемся и верим, что Терезе поедет на чемпионат мира у себя на родине. Это было бы отлично», — приводит слова Нортуга норвежское издание Dagbladet.
Терезе Йохауг уже отреагировала на слова лыжников, ожидающих её возвращения: «Очень приятно, что они думают обо мне и всё ещё верят, но сейчас для меня важнее другие вещи, чем несколько километров в Тронхейме в 2025 году».
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