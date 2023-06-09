Истомина: нет такого настроя на российских стартах, как на международных. Это раздражало

Российская лыжница Мария Истомина подвела итоги сезона-2022/2023, а также рассказала о выступлениях в условиях отсутствия доступа к международным соревнованиям.
«Сезон получился неплохой. Я не могу сказать, что всем довольна, всё-таки остались какие-то моменты, которые у меня не получилось реализовать в этом сезоне. Мне есть над чем работать.
По ходу сезона апатии, наверное, не возникало. Только к концу сезона. Я понимала, что нет такого настроя на российских стартах, как на международных. Это меня немного раздражало. Я пыталась настроиться так же, как на мире, но всё равно в гонке ты бежишь и понимаешь, что это не международный старт. У тебя нет внутри такого же настроя», — приводит слова Истоминой Sport24.
Напомним, российские лыжники отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.
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