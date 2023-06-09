Мария Истомина: некоторые думают, что я стерва. Меня это никогда не обижало

Российская лыжница Мария Истомина рассказала о своём характере. Спортсменка отметила, что некоторые люди, не знающие её близко, считают её стервозной.

«Мне, например, многие говорят о том, что, когда меня видят, я для них одна, а когда начинают со мной общаться, то я на самом деле другой человек. Некоторые, когда видят меня впервые, думают, что я стерва. Но это меня никогда не обижало. Мне просто было интересно — почему. Я же вроде не делаю ничего такого, почему люди так думают.

Хотя всё-таки иногда во время гонок у меня есть такое. Я ведь человек двух стихий, так как родилась 20-го, а это переход с Овна на Рыбы, поэтому я бываю иногда очень вспыльчивой, эмоциональной. Когда злюсь, у меня иногда искры летят. При этом я достаточно спокойная, уравновешенная. Так и на соревнованиях получается, что я могу быть разной», — приводит слова Истоминой Sport24.

Напомним, по итогам сезона-2022/2023 Истомина заняла четвёртое место в общем зачёте Кубка России.