Видео: лыжники сборной России летом проводят тренировки на лыжах
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Лыжники сборной России из группы Егора Сорина проводят тренировки на сборе в Малиновке (Архангельская область) на лыжах.
«Тестируем разработку компании Snowplast. После первой тренировки ребята и тренеры как минимум заинтересовались. На протяжении всего сбора в Малиновке будем включать это средство во время тренировок на лыжероллерах. Позднее сможем оставить более подробный отзыв об этом изобретении и целесообразности его приобретения и установки на тренировочных базах», — написал Сорин в телеграм-канале своей группы.
Напомним, в состав группы Сорина входят Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Глеб Ретивых, Денис Филимонов, Сергей Ардашев, Елизавета Бекишева, Анастасия Прокофьева, Екатерина Смирнова, Анастасия Фалеева, Елизавета Шалабода.
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