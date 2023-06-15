Видео: лыжники сборной России летом проводят тренировки на лыжах

Лыжники сборной России из группы Егора Сорина проводят тренировки на сборе в Малиновке (Архангельская область) на лыжах.

«Тестируем разработку компании Snowplast. После первой тренировки ребята и тренеры как минимум заинтересовались. На протяжении всего сбора в Малиновке будем включать это средство во время тренировок на лыжероллерах. Позднее сможем оставить более подробный отзыв об этом изобретении и целесообразности его приобретения и установки на тренировочных базах», — написал Сорин в телеграм-канале своей группы.

Напомним, в состав группы Сорина входят Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Глеб Ретивых, Денис Филимонов, Сергей Ардашев, Елизавета Бекишева, Анастасия Прокофьева, Екатерина Смирнова, Анастасия Фалеева, Елизавета Шалабода.