«Одна юниорочка тут мимо в 11-й раз проходила». Юлия Ступак – о фото к сезону-2023/2024

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) опубликовала в социальных сетях снимок с фотосессии сборной России для сезона-2023/2024.

«Одна юниорочка тут мимо проходила… В 11-й раз для фото на ФЛГР», — подписала фото Ступак.

28-летняя Ступак готовилась к прошедшему сезону в группе Юрия Бородавко. Она вынужденно перешла к нему от покинувшего сборную России немецкого специалиста Маркуса Крамера. Сейчас он тренирует сильнейшую группу сборной Италии. Юлия пропустила большую часть этапов Кубка России – 2022/2023.

Ранее стало известно, что Ступак ушла на самоподготовку и будет работать по планам Крамера в группе Егора Сорина. «Не знаю, как это может выглядеть и как это будет происходить, возможно ли это. Но я не могу тренироваться и выступать без Маркуса, потому что просто не подхожу энергетически ни в одну команду. Наверное, как и Серёга Устюгов. Не подхожу, просто не вижу себя ни в одной группе, к сожалению — потому что ко мне нужен определённый подход, так же как и к Устюгову», — заявила россиянка.