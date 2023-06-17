Йоханнес Клебо может потерять большие деньги из-за Украины. Но виноватыми назначат русских

Норвежец может отказаться от контракта с ключевым спонсором, потому что эта компания продолжает работу в России.

Йоханнес Клебо не так давно отделился от сборной и отправился в свободное плавание со своей персональной командой. Среди причин, по которым лидер Кубка мира решил работать самостоятельно, были и доходы от спонсоров. Но теперь он может потерять часть денег… из-за Украины. Хотя, конечно, открыто никто этого не признает, а обвинят Россию.

Разбираемся в подробностях этой нестандартной истории.

Чёрный список от Украины

Ещё в феврале 2023-го Йоханнес заключил спонсорский контракт с Gillette, который относится к холдингу Procter&Gamble. У себя на родине самые известные норвежские спортсмены часто становились лицом этого бренда. У компании даже был заключён отдельный контракт с норвежской лыжной ассоциацией, но он истёк после завершения прошлого сезона.

По заявлению коммерческого менеджера лыжной ассоциации Норвегии Педера Нэвестада продлевать контракт и вести переговоры о новом соглашении с Procter&Gamble они не намерены. Всё дело в том, что компания входит в список международных корпораций, которые, с точки зрения Украины, поддерживают Россию своим присутствием в стране. Говоря просто, ещё работают в России.

На чёрный список, составленный Украиной, в Норвегии обратили внимание. Исходя из него, футбольная ассоциация страны отказалась от сотрудничества с кондитерским брендом Freia, который, кстати, является норвежским, но относится к американскому холдингу Mondelez, работающему в России.

«Мы хотим получить больше ответов»

На фоне этого отец Йоханнеса Хокон Клебо занялся вопросом сотрудничества сына и компании Gillette.

Отмечается, что норвежец занимает чёткую позицию в отношении россиян и поддерживает санкции против нашей страны, а значит, партнёрство с компанией, которая всё ещё фигурирует на российском рынке и входит в украинский чёрный список, для Клебо нежелательно.

Йоханнес Клебо Фото: Maja Hitij/Getty Images

«Мы в курсе новостей, связанных с Procter&Gamble, и начали с ними диалог», — заявил Хокон Клебо. Впрочем, на вопрос о возможной отмене сотрудничества он отвечает уклончиво, хотя позиция семьи Клебо остаётся жёсткой.

«Позиция Йоханнеса так же ясна, как и прежде. Что касается Gillette и Procter&Gamble, то мы сейчас этим занимаемся и изучаем более внимательно. Однако мы хотим получить больше ответов от компании, прежде чем делать какие-то выводы», – осторожно заявил отец победителя Кубка мира.

Йоханнес готов нажить себе проблем?

Суммы, фигурирующие в контрактах, естественно, не разглашаются. Но нет никаких сомнений в том, что если сотрудничество Клебо с компанией всё же будет прервано, то Йоханнес потеряет очень большие деньги и ему придётся вновь искать крупного партнёра. Для самостоятельного спортсмена вне сборной это важнейший вопрос, ведь без спонсорского финансирования он не сможет продолжить подготовку к сезону в запланированном режиме.

Впрочем, судя по жёсткой позиции большинства норвежцев и настроению семьи Клебо, Йоханнес готов пойти на разрыв ради принципа.

Как в старой поговорке про бабушку и уши. Но виноваты будут русские.