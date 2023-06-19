Швейцария предложила свою кандидатуру на проведение первых игр FIS в 2028 году

Швейцарская федерация зимних видов спорта стала первой страной, выдвинувшей свою кандидатуру на проведение первых игр Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в 2028 году, таким образом Швейцария может быть первой страной, принимающей Игры FIS.
«Цель Швейцарской федерации зимних видов спорта и региона Санкт-Мориц/Энгадин – разработать новую и инновационную концепцию мероприятия, которая включает и достоверно реализует три элемента устойчивости (экономическую, экологическую и социальную)», – приводит слова пресс-службы Швейцарской федерации зимних видов спорта Fondo Italia.
Напомним, стало известно, что FIS будет раз в четырёхлетие проводить 16-дневные соревнования по лыжным дисциплинам начиная с 2028 года. Игры FIS будут проходить в чётные годы, когда нет Олимпийских игр и чемпионатов мира.
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