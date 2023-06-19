Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Швейцария предложила свою кандидатуру на проведение первых игр FIS в 2028 году

Швейцария предложила свою кандидатуру на проведение первых игр FIS в 2028 году
Комментарии

Швейцарская федерация зимних видов спорта стала первой страной, выдвинувшей свою кандидатуру на проведение первых игр Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в 2028 году, таким образом Швейцария может быть первой страной, принимающей Игры FIS.

«Цель Швейцарской федерации зимних видов спорта и региона Санкт-Мориц/Энгадин – разработать новую и инновационную концепцию мероприятия, которая включает и достоверно реализует три элемента устойчивости (экономическую, экологическую и социальную)», – приводит слова пресс-службы Швейцарской федерации зимних видов спорта Fondo Italia.

Напомним, стало известно, что FIS будет раз в четырёхлетие проводить 16-дневные соревнования по лыжным дисциплинам начиная с 2028 года. Игры FIS будут проходить в чётные годы, когда нет Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023