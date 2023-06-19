«У всех есть хейтеры, от них никуда не деться». Жена Большунова — о своих недоброжелателях

Лыжница Анна Большунова, супруга трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, ответила своим недоброжелателям, которые упрекали её за то, что она занимает чужое место в сборной.

Большунова (в девичестве Жеребятьева) — чемпионка России, призёр этапа Кубка мира, чемпионка мира среди молодёжи и юниоров. До завершения карьеры в марте 2021 года входила в состав сборной России, но из-за травмы практически не выступала. В сезоне-2023/2024 Анна включена в список специалистов, работающих с национальной командой по лыжным гонкам.

«Я чужие места не занимала и была в сборной ровно до тех пор, пока попадала туда по результатам. Сезон-2020/2021, ставший для меня последним, я отбегала до «Тур де Ски». Пробежала квалификацию спринта в Швейцарии и поняла, что дальше бегать просто не могу. И на этом всё. На хейт я старалась внимания не обращать. Я научилась не замечать такие вещи. Очень помогла в своё время поддержка семьи и близких людей. У всех есть хейтеры, от них никуда не деться. Какой смысл на них внимание обращать?» — сказала Большунова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полностью интервью с Анной Большуновой можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 20 июня, в 10:00 мск.