«Надеюсь, окупится». Йоханнес Клебо приобрёл тредбан за € 120 тыс.

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо приобрёл тредбан стоимостью почти в € 120 тыс. Об этом он сообщил на встрече с журналистами в своём доме в Тронхейме.

«Моя последняя покупка. Надеюсь, в ближайшие годы она окупится», — приводит слова Клебо NRK.

Напомним, ранее Клебо объявил, что будет готовиться к сезону-2023/2024 вне сборной Норвегии.

По итогам прошедшего сезона Клебо стал победителем общего зачёта Кубка мира, а на чемпионате мира — 2023 он:

• завоевал золото в личном спринте классическим стилем;

• завоевал золото с Полом Голбергом в командном спринте свободным стилем;

• завоевал серебро в скиатлоне;

• занял четвёртое место в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем;

• завоевал золото в эстафете;

• занял второе место в марафоне классическим стилем.