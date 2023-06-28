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«Вечерние прогулки». Жена Большунова опубликовала милое фото Александра с дочкой Евой

«Вечерние прогулки». Жена Большунова опубликовала милое фото Александра с дочкой Евой
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Анна Большунова (Жеребятьева), супруга трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира, российского лыжника Александра Большунова опубликовала в социальных сетях милое фото спортсмена с дочерью Евой.

«Вечерние прогулки», — подписала фото Большунова, добавив эмодзи «сердце».

Фото: из личного архива Анны Большуновой

Напомним, Александр и Анна сыграли свадьбу в апреле 2021 года. 27 августа 2022 года они впервые стали родителями. Анна – бывшая лыжница сборной России.

26-летний Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021). На прошедшем чемпионате России – 2023 Большунов завоевал три золотые медали – в скиатлоне, гонке с раздельным стартом на 15 км и командном спринте.

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