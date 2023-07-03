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Терезе Йохауг провела первую интервальную тренировку после рождения ребёнка

Терезе Йохауг провела первую интервальную тренировку после рождения ребёнка
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг провела первую интервальную тренировку после рождения ребёнка.

«Первый интервальный круг 5х5 минут, тренировка скоротечная! И откуда у мамы столько энергии?» – написала Йохауг на личной странице в социальной сети.

Напомним, в мае этого года легендарная норвежская лыжница впервые стала мамой. Об этом в социальных сетях сообщил её жених Нильс Якоб Хофф, опубликовав соответствующее фото. У пары родилась дочь.

Йохауг завершила карьеру в сезоне-2021/2022. 34-летняя норвежка — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. В её активе 81 личная победа на этапах Кубка мира (это второй показатель после другой норвежки, Марит Бьорген). Терезе специализировалась на дистанционных гонках.

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