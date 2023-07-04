«Хотелось сделать большой шаг вперёд». Анна Грухвина рассказала, почему перешла в биатлон

Спортсменка Анна Грухвина, перешедшая из лыжных гонок в биатлон, объяснила причину такого решения.

«Прошедший сезон в лыжах у меня получился сложным. Были допущены некоторые ошибки в подготовке, из-за которых не получилось показать тот результат, на который я рассчитывала. Ошибки были с обеих сторон. Амбиции у меня были большие. Я отдавалась на все 100 процентов на тренировках. Но в каких-то моментах можно было придержать меня, заменить какую-то работу на другую. Несмотря ни на что, коньковые спринты в прошедшем сезоне у меня получалось неплохо – попадание в финалы на каждом старте, выигранные прологи. Немного и классический спринт удалось подтянуть, но в дистанциях я просела.

Я всё-таки уже далеко не юниорка, из молодёжного возраста тоже вышла. А каждый спортсмен, я уверена, хочет показывать высокие результаты. У меня их не было. Я была в группах Юрия Викторовича Бородавко, Егора Владимировича Сорина, в прошлом сезоне работала с Андреем Владимировичем Нутрихиным. От каждого тренера я получила колоссальные знания и опыт, но прибавки в результатах были небольшими.

Шла маленькими шажочками вперёд, а хотелось сделать большой шаг. Нужно было задуматься – что ждёт меня в лыжных гонках, если я меняла тренировочные группы, а закрепиться так нигде и не смогла, сильного прогресса не добилась. Вот и я подумала – может, биатлон?» — сказала Грухвина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.