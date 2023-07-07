Российский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов поделился милой летней фотографией с дочкой Евой в своём телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Александра Большунова

«Собрали с дочей ведёрко земляники», — подписал спортсмен фотографию.

Подписчики Большунова восторженно отреагировали на новый пост, а также отметили, что дочка лыжника очень похожа на спортсмена: «Прелесть какая», «У папы и доченьки вкусы одинаковые: любители земляники», «Папина копия», «Как дочка похожа на папу», «Ева — папина радость и очень похожа на папу! Ешь земляничку — и будешь здоровенькой!»

Напомним, Александр Большунов и его жена Анна, которая тоже в прошлом была профессиональной лыжницей, стали родителями в августе 2022 года. Пара поженилась в апреле 2021 года.