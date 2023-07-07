Вяльбе — о словах Большунова о российских палках: по контракту нельзя хвалить другой бренд

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на слова российского лыжника Александра Большунова, который ранее положительно отозвался об инвентаре российского производства.
«Не очень хорошо, что Большунов положительно отзывается о российских палках, так как имеет контракт с другим брендом‑производителем. По контракту он не имеет права хвалить другие бренды. Это просто неэтично. Всё равно, что иметь контракт с лыжами Rossignol, а использовать Fischer», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».
Напомним, Большунов положительно оценил качество палок российского производства и сообщил, что не испытывает проблем с новым инвентарём.
На чемпионате России по лыжным гонкам 2023 года Большунов завоевал три золотые медали. 26-летний лыжник стал лучшим в скиатлоне, гонке с раздельным стартом на 15 км и в командном спринте.
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