В спортивной школе в Хакасии выявили семь случаев острой кишечной инфекции

У семи воспитанников и тренеров спортивной школы «Тея» в Республике Хакасия выявили случаи острой кишечной инфекции, об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
«Управление приступило к расследованию причин возникновения острой кишечной инфекции в республиканской спортивной школе «Тея». В ходе проверочных мероприятий установлено, что среди воспитанников и тренеров выявлено семь случаев острой кишечной инфекции, в том числе пять по результатам проведённого медицинского осмотра детей, тренерского состава, сопровождающих лиц», – сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
По факту отравления в спортивной школе организована проверка главным следственным управлением СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Спортивная школа занимается централизованной подготовкой спортсменов спортивных сборных команд Республики Хакасия по видам спорта: лыжные гонки, биатлон, лёгкая атлетика, плавание, бокс, пулевая стрельба, спортивная борьба.
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