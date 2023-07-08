Сергей Устюгов опубликовал милое фото с женой и детьми

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов опубликовал в социальных сетях милое семейное фото.
На снимке с Устюговым позирует его супруга Елена Соболева (чемпионка мира среди юниоров и молодёжи), дочь Кира, а также сын Михаил.
Фото: из личного архива Сергея Устюгова
На чемпионате России – 2023 Устюгов завоевал три золотые медали – в классическом спринте и марафонах на 50 и 70 км. Также в активе Сергей серебро в скиатлоне. Примечательно, что Сергей готовился к соревнованиям отдельно от сборной России по планам личного тренера – немецкого специалиста Маркуса Крамера. Устюгов, как и другие российские лыжники, не смог выступить на Кубке мира из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине.
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