Вяльбе заявила, что на зимней Спартакиаде у женщин и мужчин будут равные дистанции

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что на зимней Спартакиаде в лыжных гонках у мужчин и женщин будут равные дистанции.

«Зимняя Спартакиада в Тюмени пройдёт в формате зимних Олимпийских игр 2026. Мы первоначально заявили в Минспорта другую программу, но пришлось менять, ничего страшного. Мне девчонок немного жалко, им 50 км бежать.

К равным дистанциям отношусь плохо, это уже было в 1993-1994 годах, кажется. У нас была уравниловка, но всё вернулось на круги своя. Но тогда это было на уровне Кубка мира, а сейчас это уже и на чемпионатах мира, и на Олимпиадах. Думаю, что женский лыжный спорт понесёт большие потери – многие с полтинника снимутся», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

Также Вяльбе заверила, что на паре этапов Кубка России в грядущем сезоне тоже будут равные дистанции.