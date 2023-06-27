Лыжные гонки менялись всегда. Но на место в спортивной истории никакие реформы не влияли.

Большунов назвал себя последним чемпионом по «нормальным» лыжам. А дальше какие будут?

Александр Большунов назвал себя и других лыжников сборной России последними чемпионами по «нормальным» лыжам. Выдающийся лыжник, собравший все титулы, высказал своё мнение. И это мнение нужно уважать. Слова Большунова не говорят о каком-то высокомерии или неуважении к тому, что происходит с мировыми лыжными гонками.

Скорее, это эмоции от тех перемен, которые происходят с видом спорта, в переменах остро нуждающемся.

«С ребятами разговаривали — получается, мы последние динозавры, которые застали нормальные дистанции на Олимпиаде. Мы последние олимпийские чемпионы по «нормальным лыжам», получается так», – сказал трёхкратный олимпийский чемпион в эфире «Матч ТВ».

Ещё раз – мнение Большунова нужно уважать. Но необязательно с ним соглашаться. Это всё равно что, глядя на современных детей с гаджетами, постоянно вспоминать, что «а в наше время был футбольный мяч или догонялки». Футбольный мяч и догонялки и сейчас есть, достаточно просто посмотреть внимательнее. И футбольный мяч, и гаджет в руках – это нормально.

Лыжные гонки менялись всегда.

Давайте посмотрим на олимпийскую историю лыж, которая началась в 1924 году в Шамони. Какая из дистанций была и остаётся в олимпийской программе с того времени?

Только мужской полтинник. Неизменной оставалась и эстафета 4х10 км с момента появления в олимпийской программе в 1936 году.

Мужская «пятнашка»? Так сначала это вообще была гонка на 18 км, а на Олимпиадах в 1992, 1994 и 1998 годах 15 км были не разделкой, а гонкой преследования. Тридцатка? Так она из разделки трансформировалась в скиатлон.

Про женские олимпийские лыжные гонки и говорить нечего. Там дистанции и формат гонок менялись намного чаще, чем у мужчин. Даже эстафету бегали сначала три спортсменки, а не четыре, а гонка на 20 км плавно трансформировалась в гонку на 30 км.

Появление конькового стиля – как современный гаджет – сильно поменяло лыжные гонки. Как и спринт. На самом деле, раньше изменения были более масштабными и значительными, чем нынешнее уравнивание дистанций.

Это даже революцией назвать нельзя.

Лыжники уже бегали индивидуальную разделку на 10 км, так что можно считать это возвращением во времена Бьорна Дэли и Владимира Смирнова, Вегарда Ульванга и Алексея Прокуророва.

По большому счёту для спортсменов не поменялось ничего. И в итоге это же круто — быть последними чемпионами по «нормальным» лыжам. А ещё круче стать первыми чемпионами и по «ненормальным». На место в спортивной истории нормальность и ненормальность никак не повлияют.