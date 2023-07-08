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Вяльбе объяснила, почему в календаре КР сезона-2023/2024 нет Красногорска и Сыктывкара

Вяльбе объяснила, почему в календаре КР сезона-2023/2024 нет Красногорска и Сыктывкара
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала отсутствие этапов в Красногорске и Сыктывкаре в календаре Кубка России сезона-2023/2024.

«Этап Кубка России в Красногорске больше проводить не хотим. Так всегда огромные проблемы со снегом, маленький круг. А приезжать только на спринт в место, где нет нормального размещения – мы всё время живём в каких-то общежитиях, либо у чёрта на куличках, откуда через пробки приходится добираться – нужно и интересы спортсменов учитывать. Кроме того, в Красногорске нет ратрака. В прошлом году они пригоняли ратрак с Головино. Есть над чем работать. Всероссийские соревнования в Красногорске будут, но не этап Кубка России. Из Сыктывкара не прислали заявку на проведение. Мы в июне уже работаем только над теми заявками, которые уже пришли с регионов. У Сыктывкара и так огромное количество соревнований, может быть, им не интересен этап Кубка России», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

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