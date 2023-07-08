Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Елена Вяльбе: приятно, что производители инвентаря для сборной России идут навстречу

Елена Вяльбе: приятно, что производители инвентаря для сборной России идут навстречу
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о работе с российскими производителями лыжного инвентаря.

«На лыжероллерах ELVA мы уже тренировались и бегали лыжный чемпионат страны. Сейчас в основном соревнуются лыжероллисты. С учётом того, что эти лыжероллеры делаются на той же фабрике, что те, на которых мы выступали раньше, и поменялось лишь название, ничего сверхъестественного и особенного. Очень приятно, что производители для нашей сборной, когда мы просим, делают более длинные роллеры или более короткие, подбирают нужную нам резину. Они идут навстречу и растут вместе с нами. Мы им подсказываем, а они делают лучшие и более правильные продукты. Это очень хорошо», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

Материалы по теме
Вяльбе объяснила, почему в календаре КР сезона-2023/2024 нет Красногорска и Сыктывкара
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023