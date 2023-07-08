Вяльбе: в следующем сезоне стоит ждать китайских спортсменов. Возможно, и мы к ним поедем

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о сотрудничестве с Китаем.
«В следующем сезоне нам точно стоит ждать китайских спортсменов. Возможно, и мы к ним поедем. У них не очень много соревнований. К нашему огромному сожалению, у них не так много хороших спортсменов, которые могли бы составить нам конкуренцию, но у них большой интерес к нашему детскому спорту. Они хотят проводить совместные сборы, чтобы дети могли посмотреть, как тренируются другие, а также уделить время культурной программе. Мы прорабатываем это с московской федерацией. Думаю, было бы круто показать детям Москву или Санкт-Петербург. У нас до этого с ними были такие же хорошие контакты. Если получится, думаю, зимой одна из групп может поехать в Китай. Нужно посмотреть, какие у них есть базы на высоте. После Олимпиады у них не осталось наследия», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.
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