«Мне вообще пофиг». Вяльбе – о грядущем заседании FIS по вопросу возвращения россиян

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила перспективы возвращения российских спортсменов на международный уровень в разрезе грядущего заседания Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) по данному вопросу.
Отметим, что на прошедшем 24 мая заседании представители FIS отложили принятие вышеописанного решения.
«Заседание FIS в сентябре? Пусть обсуждают, что хотят, мне вообще пофиг. Пусть обсуждают. Я на 100% уверена, что ничего положительного для нас там не будет», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.
Ранее элитная марафонская лыжная серия Ski Classics продлила отстранение россиян и белорусов на весь международный сезон-2023/2024, а также запретила проводить соревнования под своей эгидой в России.
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