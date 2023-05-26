Иностранцы ликуют, а российские спортсмены просто ждут. Что говорит лыжный мир об этом решении?

«Там сидят трусы». FIS не пустила россиян на Кубок мира, но нарвалась на критику

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда продлила отстранение российских лыжников. Эта новость никого не удивила в России, но за рубежом ей сильно обрадовались.

«Они не смеют так говорить»

Норвежское руководство во всеуслышание праздновало продление отстранения. И глава местной федерации лыжного спорта Туве Мо Дюрхауг, и член Совета FIS от Норвегии Эрик Рёсте открыто говорили о радости по поводу вынесенного решения и о том, что не хотят видеть россиян и белорусов на международных стартах.

Комментатор Ян Петтер Сальтведт, не упускающий случая по любому поводу негативно высказаться о России, в свою очередь, заявил, что FIS заслуживает похвалы.

«На самом деле, я приятно удивлён. У меня были довольно серьёзные опасения насчёт того, что FIS может быть одной из тех федераций, которые собрались сейчас дать возможность россиянам и белорусам [выступать]. Они могли принять решение, которое было бы спорным и поставило бы под сомнение участие норвежских лыжников в соревнованиях. Думаю, было принято решение, которым мы удовлетворены, но оно может быть изменено в короткие сроки», — поведал Сальтведт.

Эта неопределённость во временных рамках застала врасплох норвежского эксперта Петтера Скинстада. Он обрушился на FIS с жёсткой критикой. Его не устраивает, что федерация не может прямо сказать до какого момента спортсмены из России будут отстранены.

«Мне вообще не нравится, какие сигналы подаёт FIS. Думаю, что там сидят трусы, которые просто хотят последить за тем, что делают другие спортивные федерации и МОК. Они хотят увидеть, как будет развиваться дело. Единственным разумным решением было бы сказать, что россияне и белорусы отстранены до конца СВО (формулировка изменена в связи с официальной позицией РФ) и пока Россия не загладит свою вину. Всё остальное я считаю абсолютно неправильным. Но у них нет смелости так сказать», — заявил Скинстад.

С ним согласен шведский журналист Томас Петтерссон, который считает, что FIS просто тянет время.

«Они сделали так, чтобы выиграть немного времени. В FIS надеются, что осенью будет легче принять решение, которое многие в руководстве организации предпочли бы принять», — сказал швед.

Кубок мира Фото: Maja Hitij/Getty Images

«Ничего не поменялось»

Так или иначе российские спортсмены продолжают быть изолированными от международных стартов. И федерация лыжных гонок к этому готова.

«Теоретически мы все догадывались, что они перенесут рассмотрение вопроса по нашему допуску. Из-за переноса ничего не поменялось, всё так и идёт уже год. Все уже привыкли к этой атмосфере, двигаемся по ситуации, которая происходит.

Главное — тренироваться, спортсмены тренируются. Вот мы сейчас с Еленой Валерьевной на сборе в Кисловодске, приехали посмотреть, проведать. Перенесли — будем ждать дальше, ничего не изменилось», — сказал олимпийский чемпион Александр Легков.

На сегодняшний день всё вполне ясно. Российских лыжников на международных стартах не ждут, а значит, и выдвигать свои условия возвращения нашей стороне пока рано.

Как сказал тренер сборной Юрий Бородавко: «Будем надеяться, что здравый смысл восторжествует и спорт перестанет быть политикой».