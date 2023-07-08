Сергей Устюгов рассказал болельщикам, когда планирует завершить карьеру

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира, российский лыжник Сергей Устюгов ответил болельщикам на вопрос о завершении карьеры. Ранее Устюгов выступил на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам «Спринт на Дворцовой», где занял второе место.

«Ещё год побегаю, может, два, может три», — передаёт слова Устюгова корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

На чемпионате России – 2023 Устюгов завоевал три золотые медали – в классическом спринте и марафонах на 50 и 70 км. Также в активе Сергея серебро в скиатлоне. Примечательно, что Сергей готовился к соревнованиям отдельно от сборной России по планам личного тренера – немецкого специалиста Маркуса Крамера. Устюгов, как и другие российские лыжники, не смог выступить на Кубке мира из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине.