Устюгов рассказал о физическом состоянии по ходу подготовки к следующему сезону

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал про своё физическое состояние по ходу подготовки к сезону-2023/2024. В этом году спортсмен приступил к тренировкам на месяц раньше, чем в прошлом сезоне.
«По сравнению с прошлым годом чувствуется большая разница. В прошлом году я в мае ещё лежал на диване с таким большим животом. В этот раз, когда я приступил к тренировкам, был уже в полубоевом, хорошем весе. Планирую участвовать в чемпионате России по лыжероллерам, правда, пока не знаю, в каких гонках. Всё зависит от настроения, тренировочного процесса, желания. Уже позже буду принимать какие-то решения.
В прошлом году говорил, что появились энтузиазм и любовь к гонкам? Энтузиазма не осталось уже на половине сбора в Малиновке (смеётся). Когда вылезают старые болячки и травмы, психологически это даётся очень тяжело. У меня в Малиновке были проблемы со спиной. Как бы это смешно ни звучало, я шёл с завтрака, два раза чихнул, и мне грудной отдел заклинило (смеётся). Там ещё потом были небольшие проблемы с ногой, которые я до сих пор не могу решить. Решил ли проблему со спиной? Это старая болячка, она периодически обостряется, периодически проходит. Нужно просто время без нагрузок.
Я стараюсь выполнять план Маркуса Крамера, но мне не всегда удаётся. Бывают всякие форс-мажоры, и вылезают всякие болячки. У меня есть план на месяц, я тренируюсь исходя из него и ощущений организма. В Малиновке где-то не прислушался к организму, вот два раза чихнул, и всё (улыбается)», — рассказал Устюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.
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