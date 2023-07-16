«Пусть зеркало в пыли, главное — я смотрюсь». Юлия Ступак опубликовала свежее селфи

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) опубликовала в социальных сетях свежее селфи.
«Ну и что, что зеркало в примерочной в пыли, главное – что я смотрюсь», — подписала фото Ступак.
Фото: из личного архива Юлии Ступак
28-летняя Ступак готовилась к прошедшему сезону в группе Юрия Бородавко. Она вынужденно перешла к нему от покинувшего сборную России немецкого специалиста Маркуса Крамера. Сейчас он тренирует сильнейшую группу сборной Италии. Юлия пропустила большую часть этапов Кубка России – 2022/2023.
Ранее стало известно, что Ступак ушла на самоподготовку и будет работать по планам Крамера в группе Егора Сорина. «Не знаю, как это может выглядеть и как это будет происходить, возможно ли это. Но я не могу тренироваться и выступать без Маркуса, потому что просто не подхожу энергетически ни в одну команду. Наверное, как и Серёга Устюгов. Не подхожу, просто не вижу себя ни в одной группе, к сожалению — потому что ко мне нужен определённый подход, так же как и к Устюгову», — заявила россиянка.
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