«Люди начали понимать, что это неправильно». Вик Уайлд – о трансгендерах на Олимпиадах

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду, россиянин Вик Уайлд высказался об участии трансгендеров в женских соревнованиях на Олимпиаде.

«Я думаю, что эта проблема решится сама собой. Мне кажется, уже после Токио-2020 люди начали понимать, что это неправильно. Вот, например, если я поеду в Милан как девушка, то смогу третье и четвёртое золото взять, да (улыбается)? И смогу стать первым человеком, выигравшим и как мужчина, и как женщина!

Это забавно (смеётся). Знаете, в современном мире есть много мужчин, которые хотят выступать среди девушек, но я не знаю ни одной девушки, которая хотела бы выступать среди мужчин. Сейчас есть какие-то примеры, на которых концентрируются журналисты и общество, но не думаю, что это может стать большой проблемой. Я уверен, что в спорте всё будет отрегулировано», — сказал Уайлд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Батразу Томаеву.