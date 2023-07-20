«Люди начали понимать, что это неправильно». Вик Уайлд – о трансгендерах на Олимпиадах

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду, россиянин Вик Уайлд высказался об участии трансгендеров в женских соревнованиях на Олимпиаде.
«Я думаю, что эта проблема решится сама собой. Мне кажется, уже после Токио-2020 люди начали понимать, что это неправильно. Вот, например, если я поеду в Милан как девушка, то смогу третье и четвёртое золото взять, да (улыбается)? И смогу стать первым человеком, выигравшим и как мужчина, и как женщина!
Это забавно (смеётся). Знаете, в современном мире есть много мужчин, которые хотят выступать среди девушек, но я не знаю ни одной девушки, которая хотела бы выступать среди мужчин. Сейчас есть какие-то примеры, на которых концентрируются журналисты и общество, но не думаю, что это может стать большой проблемой. Я уверен, что в спорте всё будет отрегулировано», — сказал Уайлд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Батразу Томаеву.
- 20 июля 2023
-
16:30
-
16:05
-
15:40
-
15:15
-
15:05
-
14:50
- 19 июля 2023
-
09:23
- 18 июля 2023
-
09:05
- 17 июля 2023
-
22:22
-
18:24
-
11:56
- 16 июля 2023
-
13:18
-
11:22
- 14 июля 2023
-
10:54
-
09:29
- 13 июля 2023
-
13:51
-
10:33
- 12 июля 2023
-
10:35
-
07:11
- 9 июля 2023
-
12:26
-
12:18
- 8 июля 2023
-
19:39
-
19:25
-
19:11
-
18:24
-
18:21
-
18:14
-
17:52
-
16:03
-
15:57
-
15:54
-
15:48
-
15:43
-
14:53
-
14:43