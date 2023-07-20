Олимпийский чемпион Вик Уайлд: люди приятно удивляются тому, что я остался в России
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Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду, россиянин Вик Уайлд рассказал, что люди удивляются, когда узнают, что он остался в России.
«Когда люди узнают, что я американец, проблем не возникает. Наоборот, люди приятно удивляются тому, что я остался в России. Иногда я и сам думаю: что я тут делаю (смеётся)?!» — сказал Уайлд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Батразу Томаеву.
Напомним, Уайлд получил паспорт гражданина России в мае 2012 года. Он завоевал золотые медали в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, а также стал бронзовым призёром Олимпиады 2022 в Пекине в параллельном гигантском слаломе. После завоевания бронзовой награды Уайлд объявил о завершении карьеры.
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