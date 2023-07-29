Непряева: немного не согласна с Вяльбе, что у меня нет соперниц в стране, она мне льстит

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022, российская лыжница Наталья Непряева отреагировала на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о том, что внутри страны у неё нет близких по уровню конкуренток.

«Елена Валерьевна льстит мне, конечно, но я стараюсь не думать об этом. И вообще я немножко с ней не согласна, потому что действительно девочки есть. Та же Вероника (Степанова) во многих гонках навязывает серьёзную борьбу, и остальные девчонки. Сейчас вернётся Таня Сорина. Я думаю, что зимой будет более чем хорошая конкуренция, достойная», — приводит слова Непряевой ТАСС.

27-летняя Непряева готовится к следующему сезону в группе Юрия Бородавко, в которую, помимо неё, входят её младшая сестра Дарья и молодой человек Александр Терентьев, а также лидеры мужской сборной России Александр Большунов, Денис Спицов, Иван Якимушкин и Артём Мальцев.