Непряева: немного не согласна с Вяльбе, что у меня нет соперниц в стране, она мне льстит

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022, российская лыжница Наталья Непряева отреагировала на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о том, что внутри страны у неё нет близких по уровню конкуренток.
«Елена Валерьевна льстит мне, конечно, но я стараюсь не думать об этом. И вообще я немножко с ней не согласна, потому что действительно девочки есть. Та же Вероника (Степанова) во многих гонках навязывает серьёзную борьбу, и остальные девчонки. Сейчас вернётся Таня Сорина. Я думаю, что зимой будет более чем хорошая конкуренция, достойная», — приводит слова Непряевой ТАСС.
27-летняя Непряева готовится к следующему сезону в группе Юрия Бородавко, в которую, помимо неё, входят её младшая сестра Дарья и молодой человек Александр Терентьев, а также лидеры мужской сборной России Александр Большунов, Денис Спицов, Иван Якимушкин и Артём Мальцев.
- 29 июля 2023
-
10:30
- 28 июля 2023
-
17:00
-
12:35
-
00:20
- 27 июля 2023
-
15:51
-
15:25
- 26 июля 2023
-
19:52
-
16:32
-
12:53
-
12:05
- 25 июля 2023
-
14:25
-
14:08
-
12:28
-
11:54
-
11:12
- 24 июля 2023
-
22:29
- 23 июля 2023
-
14:34
-
13:57
-
13:35
-
12:51
- 22 июля 2023
-
16:46
-
10:36
- 21 июля 2023
-
16:51
- 20 июля 2023
-
22:53
-
22:12
-
16:55
-
16:30
-
16:05
-
15:40
-
15:15
-
15:05
-
14:50
- 19 июля 2023
-
09:23
- 18 июля 2023
-
09:05
- 17 июля 2023
-
22:22