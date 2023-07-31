Юлия Ступак — об иностранных коллегах: мне кажется, они прекрасно справляются без нас

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) рассказала, как отстранение россиян от международных соревнований воспринимают её иностранные коллеги.

«Зимой я навещала своего любимого тренера в Европе и посмотрела на ситуацию изнутри, как всё происходит. Честно говоря, я не увидела каких то огромных проблем. Мне кажется, что они прекрасно справляются без нас. Но мы говорили со многими иностранцами, и они говорили: «Мы скучаем». Я, конечно, не буду говорить, какие страны и кто подходил. Но это были практически все страны. Безусловно, без таких классных ребят, как мы, им не так весело выступать. Без России эта картинка неполноценная. Обеим сторонам приходится непросто», — приводит слова Ступак «Матч ТВ».