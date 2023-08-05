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«Скажу честно, я кайфанула». Ступак – о победе в масс-старте на 30 км на Кубке Карелии

«Скажу честно, я кайфанула». Ступак – о победе в масс-старте на 30 км на Кубке Карелии
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) поделилась эмоциями после уверенной победы в масс-старте на 30 км классическим стилем на Кубке Карелии по гонкам на лыжероллерах.

«Утро началось со старта на 30 км. Сначала мы шли в комфортном темпе, чтобы мягко втянуться в работу. Скажу честно, я кайфанула. Знаете, что самое крутое? Большое количество человек стояли под дождём и ждали нас! Кто с детьми, кто в одной футболке… Признаюсь, атмосфера тут невероятная. Тут такие люди – добрые, открытые! Пусть так будет всегда! Процветания тебе, Карелия!» — написала Ступак в своих социальных сетях.

Лыжероллеры. Кубок Карелии, Гирвас. Классический стиль, 30 км. Женщины

1. Юлия Ступак — 1:28.12,72.
2. Елизавета Пантрина — отставание 3.00.
3. Анастасия Фалеева +3.04.

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