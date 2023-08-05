Эрик Вальнес выиграл масс-старт на 15 км на фестивале Blink, Клебо финишировал лишь 21-м

В Санднесе (Норвегия) состоялся мужской масс-старт на 15 км в свободном стиле в рамках ежегодного лыжероллерного фестиваля Blink. Победу в гонке одержал олимпийский чемпион 2022 года и чемпион мира 2021 года в командном спринте, норвежский лыжник Эрик Вальнес.
Стоит отметить, что фаворит соревнований – пятикратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Клебо финишировал лишь 21-м.
Лыжероллеры. Фестиваль Blink. Масс-старт, 15 км, свободный стиль. Мужчины
1. Эрик Вальнес (Норвегия) – 28.47,3 секунды.
2. Федерико Пеллегрино (Италия) – отставание 2,0 секунды.
3. Эвен Нортуг (Норвегия) + 2,1.
4. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) + 2,2…
14. Франческо де Фабиани (Италия) + 10,6.
16. Петтер Нортуг (Норвегия) + 15,1.
17. Шур Рёте (Норвегия) + 16,6.
18. Пол Голберг (Норвегия) + 18,5.
19. Ийво Нисканен (Финляндия) + 18,6…
21. Йоханнес Клебо (Норвегия) + 29,6.
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