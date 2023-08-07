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Юлия Ступак откровенно рассказала о своём текущем душевном состоянии

Юлия Ступак откровенно рассказала о своём текущем душевном состоянии
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) откровенно рассказала, что у неё сейчас на душе.

«Если очень коротко, то тотальное спокойствие. Я никуда не бегу, не тороплюсь, не опаздываю. Просто наслаждаюсь моментом, любым. Не ищу в этом моменте выгоду, а просто смакую. Я бы назвала это «чувство, что ты дома». Когда после долгого перерыва ты возвращаешься домой, а переступив порог, выдыхаешь, и наступает такое тёплое чувство. Его я ношу с собой», — написала Ступак в своих социальных сетях.

28-летняя Ступак готовилась к прошедшему сезону в группе Юрия Бородавко. Она вынужденно перешла к нему от покинувшего сборную России немецкого специалиста Маркуса Крамера. Сейчас он тренирует сильнейшую группу сборной Италии. Юлия пропустила бóльшую часть этапов Кубка России – 2022/2023. К грядущему сезона лыжница готовится по планам Крамера.

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