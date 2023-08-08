Сергей Устюгов опубликовал эпатажное фото, сделанное на даче

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов опубликовал в социальных сетях забавный, эпатажный снимок, сделанный на даче. На нём он позирует в шляпе и очках, держа в руках грабли.

«Типо на даче», — подписал фото 31-летний Устюгов.

Фото: из личного архива Сергея Устюгова

Ранее Устюгов выступил на чемпионате России – 2023 по лыжероллерам. Он занял 16-е место в масс-старте на 30 км, стал вторым в спринте на 200 метров и занял шестое место в классическом пасьюте.

Сергей готовится к соревнованиям отдельно от сборной России по планам личного тренера – немецкого специалиста Маркуса Крамера. Устюгов, как и другие российские лыжники, не смог выступить на Кубке мира из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине.