Юлия Ступак: деньги — это свобода и комфорт, я их люблю

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) рассказала о своём отношении к деньгам.
Ступак проводила в социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ». «Счастье в деньгах, как думаете?» — спросил один из пользователей.
«Деньги — это свобода, комфорт, энергия. Я их не обесцениваю, я их люблю. Счастье — в состоянии. Лично моё состояние счастья (а поверьте, я его ощущаю на полную катушку) никак не связано со внешними факторами напрямую. Первоочередное — это про отсутствие конфликта внутри себя: что я делаю, куда иду, с теми ли я людьми нахожусь, что я притягиваю, какие события, радуюсь ли я мелочам? Потому что для меня любая мелочь может быть настолько ценной. Она может наполнить до краёв», — ответила Ступак.
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