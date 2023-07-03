«Его смерть стала шоком». Легендарный итальянский лыжник проиграл неизлечимой болезни

Знаменитый лыжник Альфио ди Грегорио скончался 29 июня в Италии. Спортсмен, благодаря которому соревнования на скоростных лыжероллерах стали очень популярными в мире, проиграл гонку неизлечимой болезни. Ему было всего 53 года.

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Про этого спортсмена сложно найти какую-то информацию, кроме статистической. Многократный победитель и призёр чемпионатов мира, победитель этапов Кубка мира, чемпион Европы, победитель Всемирных игр и множества коммерческих стартов.

Человек, который в соперничестве в том числе с россиянами максимально раскручивал лыжероллеры и стал, видимо, единственным в этом направлении лыжных гонок спортсменом, которому Gazzetta dello Sport посвятила в своё время целый разворот. И это при том, что Альфио не особо общался с прессой, да и с коллегами тоже. Он приезжал на гонки на своей машине, отбега́л соревнования и практически тут же уезжал.

Некоторые итальянские СМИ называли его Король Альфио.

Ди Грегорио до последних дней работал в лесной полиции.

О своей болезни он не рассказывал даже близким друзьям. А о том, каким он был спортсменом и человеком, «Чемпионату» рассказали его российские друзья-соперники Игорь Глушков и Андрей Кукрус. С них, кстати, и начались соревнования по скоростным лыжероллерам в России.

Альфио ди Грегорио Фото: социальные сети Альфио ди Грегорио

«Он был волком-одиночкой»

«Друзьями мы особо не были. В основном приветствовали друг друга, перекидывались несколькими словами.

Я начал бегать на лыжероллерных соревнованиях в Европе с сезона-2001/2002, когда на гонках безоговорочными фаворитами были Альфио ди Грегорио и Альберто Пертиле.

На мой взгляд, ди Грегорио был сильнее всех на голову, уделывал в том числе и бывших лыжников. В частности, приезжали норвежцы, выступавшие на лыжном Кубке мира, но против Альфио на лыжероллерах они были бессильны. Особенно ему удавались гонки в гору.

Мне с ним удавалось соперничать на более ровных трассах. Для меня Альфио был эталоном техники, особенно коньковой. Он же раньше занимался конькобежным спортом, и его движения ногами были самыми правильными.

Доброжелательный парень, который никогда не смеялся над теми, кто слабее. В каких-то гонках мы с ним конфликтовали на эмоциях, ругались, но уже перед стартом следующей гонки он вновь улыбался, приветствовал.

Я до февраля 2022 года общался с ним через социальные сети, но потом общение прервалось. Конечно, для меня была шоком новость о его смерти. О том, что у него рак – и говорили, что рак кости – я не знал, конечно.

Думаю, он никому об этом не говорил, даже своим коллегам. Я, честно сказать, не помню, были ли у него близкие друзья даже в своём спортивном клубе. Помню, что как-то он пропустил летний сезон, и мы спрашивали у итальянцев – где Альфио, почему не выступает? И он шутили, что он, наверное, с ума сошёл от своих тренировок – так много он работал над собой», – рассказал Игорь Глушков.

«Его охраняли молодые и борзые ребята»

«Альфио был капитаном команды итальянского спортивного клуба, за который и я выступал. На него все ориентировались. Он выигрывал почти все лыжероллерные гонки, соревноваться с ним было почти невозможно. У ди Грегорио были выдающиеся данные – лёгкий и в то же время очень мощный и сильный. Сколько себя помню – ни разу я его не обыграл. В контактных гонках самое главное было не привезти его на финиш – тогда вообще без шансов.

Он же на Сицилии родился, и его итальянские коллеги рассказывали, что раньше это проявлялось. Альфио был резким, вспыльчивым. Но с возрастом остепенился. На самом деле, ди Грегорио больше общался не с сокомандниками, а с организаторами гонок и спонсорами. Он был настоящей звездой.

Зарубался он с Альберто Пертиле – если один ехал на коммерческий старт, то второй его пропускал. Конечно, на гонки Кубка мира или чемпионаты мира и Европы они ездили в составе сборной Италии. Но в целом Альфио даже на собраниях команды никогда не был – приезжал к старту и уезжал после завершения последней гонки.

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Одна из последних его громких побед была одержана в России. В 2006-м в Ярославле проводился чемпионат Европы – этап Кубка мира. Альфио, конечно, был лидером итальянской команды, и в масс-старте его просто охраняли, как в велоспорте. Они привезли молодых и борзых ребят, которые не стесняясь били соперников по ногам, блокировали и вообще делали всё, чтобы никто к Альфио не приближался. Конечно, он тогда выиграл, а я следил за всеми разборками со стороны и в самой концовке сумел протиснуться на второе место.

Ещё я отметил бы, что у Альфио была какая-то невероятная чуйка на то, что происходило на трассе. Ни разу на моей памяти он не попадал в завалы, ни разу.

Я общался со своими бывшими одноклубниками после смерти ди Грегорио – они вообще не в курсе, что его называли Король Альфио. Видимо, это кто-то из журналистов итальянских назвал, а наши зацепились за громкое прозвище. Но то, что Альфио действительно был королём лыжероллеров, это точно», — вспомнил о своём бывшем одноклубнике Андрей Кукрус.