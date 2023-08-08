Юлия Ступак: за два десятка лет, что я в спорте, впервые не думаю о зиме
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) поделилась настроем на грядущий сезон-2023/2024.
«За два десятка лет, что я в спорте, впервые не думаю о зиме, как она пройдёт, какие места я буду занимать и так далее. Для меня эта схема больше не работает. Я живу, люблю, дышу, кому-то даже дарю классные эмоции. Я хорошо тренируюсь, а значит выполняю свою работу. С удовольствием, с удовольствием, ребята», — написала Ступак в своих социальных сетях.
Ступак, как и другие российские лыжники, не смогла выступить на Кубке мира из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине. Вернётся ли сборная России на КМ, на данный момент доподлинно неизвестно.
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