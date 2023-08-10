Норвежцы усомнились в рекордных цифрах тестов Бьорна Дэли

Самый титулованный лыжник в истории норвежец Бьорн Дэли ответил на вопросы об одном из ключевых показателей в циклических видах спорта – МПК (максимальное потребление кислорода), который превышал привычную норму.

Однако его рекорд в 2012 году побил тоже норвежец – велосипедист Оскар Свенссон. Теперь рекорд равен 97,5.

«Я не говорю, что измерения показателей Дэли были ошибкой, но все физиологи, такие как я, относятся к цифрам выше 90 скептически», – приводит слова Йостейна Халлена, профессора Национального института здравоохранения (NIH), nrk.no.

«Вероятно, таким цифрам способствовали два фактора: мы измеряли очень быстро и делали очень много замеров. Тогда показатели больше 90 не были чем-то необычным. Думаю, мы измеряли каждые 20 секунд.

Мы делали такие тесты всё межсезонье, но никогда в соревновательный период, а именно зимой я был в лучшей форме.

К каждому тестированию мы готовились как к отдельному старту на соревнованиях.

Норвежцы придерживаются мнения, что если у вас МПК меньше 75, то до медалей на крупнейших стартах вам будет нереально добраться. Хотя делают оговорку, что цифры МПК сами по себе и чемпионом вас не сделают», – приводит слова Дэли NRK.