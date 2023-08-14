«Привет». Юлия Ступак опубликовала эффектное фото в купальнике

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) опубликовала в социальных сетях эффектное фото в розовом купальнике.
«Привет», — подписала фото Ступак.
Фото: из личного архива Юлии Ступак
Ступак, как и другие российские лыжники, не смогла выступить в прошлом сезоне на Кубке мира из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине. Вернётся ли сборная России на КМ, на данный момент доподлинно неизвестно.
28-летняя Ступак готовилась к прошедшему сезону в группе Юрия Бородавко. Она вынужденно перешла к нему от покинувшего сборную России немецкого специалиста Маркуса Крамера. Сейчас он тренирует сильнейшую группу сборной Италии. Юлия пропустила большую часть этапов Кубка России – 2022/2023.
Ранее стало известно, что Ступак ушла на самоподготовку и будет работать по планам Крамера в группе Егора Сорина. «Не знаю, как это может выглядеть и как это будет происходить, возможно ли это. Но я не могу тренироваться и выступать без Маркуса, потому что просто не подхожу энергетически ни в одну команду. Наверное, как и Серёга Устюгов. Не подхожу, просто не вижу себя ни в одной группе, к сожалению — потому что ко мне нужен определённый подход, так же как и к Устюгову», — заявила россиянка.
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