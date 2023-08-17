Эвен Нортуг выиграл спринт на многодневке Toppidrettsveka, Петтер стал 6-м

В Эуре (Норвегия) состоялись спринтерские гонки классическим стилем в рамках лыжероллерной многодневки Toppidrettsveka — 2023. У женщин победительницей стала Майя Дальквист, у мужчин — Эвен Нортуг.
Лыжероллеры. Toppidrettsveka, Эуре. Спринт, классический стиль
Женщины
1. Майя Дальквист (Швеция) – 3.07,36 секунды.
2. Йоханна Хагстрём (Швеция) – 3.08,08.
3. Хедда Остберг Амундсен (Норвегия) – 3.08,31.
4. Мария Харц Меллинг (Норвегия) – 3.09,60.
5. Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия) – 3.09,98.
6. Анна Свендсен (Норвегия) – 3.10,02.
Мужчины
1. Эвен Нортуг (Норвегия) – 2.54,24 секунды.
2. Пол Троан Ауне (Норвегия) – 2.54,60.
3. Алвар Мюльбак (Швеция) – 2.54,78.
4. Ришар Жув (Франция) – 2.55,31.
5. Кристофер Берсет (Норвегия) – 2.55,73.
6. Петтер Нортуг (Норвегия) – 2.56,79.
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