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Устюгов и Порошкин пропускают тренировочный сбор группы Сорина

Устюгов и Порошкин пропускают тренировочный сбор группы Сорина
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин сообщил, что лыжники Сергей Устюгов и Илья Порошкин пропускают тренировочный сбор в Армении, который начался 15 августа. Вчера, 18 августа, Устюгов сообщал в своём телеграм-канале, что находится в Тюмени.

«Сергей Устюгов согласно плану пропускает этот сбор. Сейчас он самостоятельно проходит подготовку в Тюмени. Также в Сыктывкаре остался Илья Порошкин: он всю летнюю подгонку проводит самостоятельно с региональной командой. Все остальные на месте», — сказал Сорин в интервью «Матч ТВ».

Порошкин становился бронзовым призёром Универсиады 2019 года. Устюгов выигрывал золотую медаль на Олимпийских играх 2022 года, а также дважды становился чемпионом мира.

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