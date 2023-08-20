«Ребята, трэш-контент — я подстриглась». Юлия Ступак показала фото в новом образе

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) сообщила, что внесла изменения в свою причёску. Юлия опубликовала в социальных сетях фото в новом образе.
«Ребята, трэш-контент. Я подстриглась. Ну как вам мой новый образ?» — написала Ступак в своих социальных сетях.
Фото: из личного архива Юлии Ступак
Ступак, как и другие российские лыжники, не смогла выступить в прошлом сезоне на Кубке мира из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине. Вернётся ли сборная России на КМ, на данный момент доподлинно неизвестно.
28-летняя Ступак готовилась к прошедшему сезону в группе Юрия Бородавко. Она вынужденно перешла к нему от покинувшего сборную России немецкого специалиста Маркуса Крамера. Сейчас он тренирует сильнейшую группу сборной Италии. Юлия пропустила большую часть этапов Кубка России – 2022/2023. В это межсезонье спортсменка тренируется по планам Крамера.
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